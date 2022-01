UTI Neonatal: primeiro colinho a gente nunca esquece

Abraçar o seu filho. Sentir o calor da sua filha. Olhar atentamente a cada detalhe do rosto. Segurar as mãozinhas. E enfim ser inundada do sentimento mais lindo: o amor.

Conheça a história dos guerreiros que nasceram prematuros e que recebem todos os cuidados da UTI Neonatal da Santa Casa.

E com o contato pele a pele com os pais, os pequenos encontram força e aconchego para os desafios. O momento do primeiro colinho contou com o apoio de uma equipe de enfermeiros, fisioterapeutas e médicos que garantiram o acolhimento e a humanização.