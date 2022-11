UTI Neonatal da Santa Casa de Votuporanga completa 15 anos salvando vidas

Unidade da Santa Casa de Votuporanga atendeu 3 mil recém-nascidos

Aproximadamente três mil bebês de todo o país já foram atendidos pela Unidade, que é referência para pacientes que precisam de tratamentos intensivos com equipamentos de ponta

O mural de fotos na parede da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal da Santa Casa de Votuporanga é repleto de amor e esperança. São dezenas de imagens de pacientes que, após o tratamento, retornam para a UTI Neonatal para um outro motivo: visitar os profissionais e agradecer pessoalmente pelo atendimento.

São antes e depois de bebês que nasceram prematuros e estiveram internados na unidade. São retratos que motivam as equipes e encorajam os pais que estão com seus filhos necessitando de cuidados intensivos.

Geni dos Santos Gomes é moradora de Votuporanga e faz parte dos 15 anos da UTI Neonatal. Seu filho mais velho, Pietro, ficou internado há 10 anos e agora, sua pequena Ester é quem precisa dos serviços. “Faz 10 anos que Pietro passou no Hospital. Eu vejo o cuidado muito grande dos profissionais. Meu filho está vivo por causa da equipe e hoje a Ester também está aqui. Por passar o dia quase inteiro com ela, acompanho todo o atendimento e sei da qualidade e humanização”, disse.

A mãe contou que Pietro nasceu prematuro, com 28 semanas de gestação. Ela ficou 37 dias no Hospital. A irmãzinha veio ao mundo com 31 semanas. “Ela estava com desconforto respiratório e tinha perdido líquido. O médico optou pela cesárea. Ester estava perdendo peso, não conseguia se alimentar. Agora está melhor. Tenho uma gratidão enorme por todos da Unidade e espero que melhore logo, para que possamos visitar os profissionais e mostrar para as outras mães o quanto minha princesa está bem e saudável”, complementou.

Pietro, Ester e milhares de pacientes. Histórias que a médica responsável pela UTI Neonatal, Dra. Lara Galvani Greghi, traz no coração e na memória. Uma por uma, com cada nuance. E o vínculo que fez com cada família. “A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal é como se fosse meu filho, que completa 15 anos. São muitas conquistas que vivi intensamente com cada bebê internado, juntamente com os pais. Eu sou muito grata por fazer parte da família dessas pessoas, acompanhando o desenvolvimento e as conquistas delas”, disse.A gratidão e realização da médica são resultados de trabalho em equipe. Durante todo o tempo que o bebê está na instituição, uma equipe multidisciplinar, formada por neonatologistas, pediatras, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos acompanha diariamente o tratamento de maneira rápida e segura.

Além da Dra. Lara, as médicas são: Dra. Andressa Moura, Dra. Cristiane Faria, Dra. Ariele Daiana Fazzio, Dra. Maria de Fátima Pires Totti e Dra. Mirele Poloni.

Além deste time de peso, a estrutura é ímpar, aperfeiçoando ainda mais o serviço com qualidade e humanização dos atendimentos. A média de atendimento mensal é 15 bebês e a média anual de 180 recém-nascidos. Além dos pequenos pacientes, os familiares ficam bom tempo na unidade. “Nosso objetivo é acolher com qualidade os pais neste momento difícil. Ter um filho na UTI Neonatal é muito doloroso, pois o ser mais importante da vida deles está nas mãos de outras pessoas. Por isso, desde quando a mãe é internada, conversamos e apresentamos a Unidade. No nosso protocolo de atendimento, inserimos os pais no cuidado com o paciente, para caminharmos juntos nesta internação, até o retorno para a casa”, frisou.

Auany Barbosa da Silva sabe bem da importância do serviço. Moradora de Turmalina, ela ficou na Santa Casa durante o tempo em que seu filho Benício permaneceu na UTI Neonatal. Foram sete intensos meses, mas que foram compartilhados por toda a equipe. “Quando ele internou, eu não conhecia o ambiente. Mas sempre me falaram que era o melhor lugar. Fui muito bem acolhida, por todos. Eu fiquei muito abalada e o psicólogo me ajudou também, me acalmando. Eu imaginei que teria meu bebê com nove meses, mas tive com 29 semanas. Era o fim do mundo para mim, mas com o tempo, confiei muito em Deus e na equipe”, destacou.

A mãe agradeceu todos os profissionais. “Tenho carinho enorme por todo mundo, a Dra. Lara é uma das melhores pessoas do mundo, pois cuidou de mim e do meu filho. Todos me ajudaram a passar pela internação de forma leve. Meu muito obrigada”, concluiu.

Nossa UTI Neonatal

A UTI Neonatal da Santa Casa possui 10 leitos com equipamentos de ponta para o atendimento e diagnóstico de bebês com doenças de alta complexidade. Os bebês prematuros recebem cuidados especiais para mimetizar o ambiente intra-uterino promovendo crescimento e desenvolvimento neurológico adequado.

Todos os procedimentos e cuidados são feitos por uma equipe multiprofissional de forma humanizada, o que é essencial para o desenvolvimento dos bebês. Essa equipe tem como principal objetivo proporcionar o atendimento de excelência com equilíbrio e presteza ao bebê.

O provedor da Santa Casa de Votuporanga, Dr. Roberto Biazi, parabenizou o serviço. “A UTI Neonatal é um setor fundamental para nosso Hospital e promove batalhas em prol da vida desses bebês. É um trabalho belo, que busca aproximar a família, de forma humanizada e acolhedora. Parabenizo a missão que é realizada por essa equipe, as vidas que já foram salvas e pela luta e cuidados, mostrando um verdadeiro gesto de doação”, disse.