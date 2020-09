Uma pesquisa revelou que algumas pessoas abririam mão do álcool, do café e até mesmo do cachorro em vez de ficar um mês sem o celular. Num curioso experimento, a agência de marketing Simple Texting perguntou se os participantes preferiam o celular ou alguns elementos da rotina atual. Dentre as condições consideradas, o álcool é facilmente trocado pelo telefone por 72% das pessoas entrevistadas. O café resiste um pouco mais, já que a porcentagem dos que deixariam de consumir a bebida cai para 64%.