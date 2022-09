URGENTE: Helicóptero com deputado federal e vice-prefeito cai em MG; veja vídeo da queda

Aeronave perdeu controle e colidiu com rede elétrica nesta tarde; ao todo, quatro pessoas estavam dentro do helicóptero

Um helicóptero que levava o deputado federal Hercílio Diniz (MDB) e o vice-prefeito de Governador Valadares, David Barroso (União Brasil), caiu no município de Engenheiro Caldas, em Minas Gerais, na tarde desta quarta-feira. Além da dupla e do piloto da aeronave, Fabiano Rufino, o helicóptero levava também o locutor Luciano Vianna, que não foi identificado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as quatro vítimas foram socorridas e levadas para hospitais da região em ambulâncias. Segundo nota do deputado federal, todos que estavam no helicóptero passam bem.

O deputado federal e o vice-prefeito estavam voltando de um encontro de campanha. Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave perdeu o controle e colidiu com a rede elétrica, caindo em às margens de uma rodovia. A queda provocou um princípio de incêndio, que foi controlado pelos bombeiros.

Além de deputado federal, Hercílio Coelho Diniz é dono da rede de supermercados Coelho Diniz, popular na região do leste de Minas. Veja abaixo a nota divulgada pela sua campanha:

terrabrasilnoticias. com.br