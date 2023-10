URGENTE: família de Marília procura jovem desaparecida em Votuporanga

A família da jovem Myrelly Fernandes Oliveira está desesperada em razão de seu desaparecimento há uma semana. Conforme os familiares, ela saiu de Marília (SP) para ir morar com o namorado em Votuporanga, no último dia 9.

Contudo, em razão de uma discussão, a jovem abandonou a residência do namorado e saiu perambulando pela cidade pedindo ajuda. Ela pediu ajuda, passou a noite do dia 10 para o dia 11 em um hotel de Votuporanga). Em seguida, pediu abrigo em uma instituição de abrigo masculino em Votuporanga onde passou a noite no dia 12.

Segundo a sua irmã, Thainara Fernandes, as informações foram confirmadas tanto pelo hotel, como pela entidade assistencial da passagem da garota por esses locais. Em seguida, segundo Thainara, ela foi vista andando na rodovia sentido Valentim Gentil das 12:50 em diante. “No momento é só o que sabemos, Ela está sem o celular no último contato dela, ela disse que estava quebrado”, disse a irmã.

Quem puder compartilhar para que alcance o máximo de pessoas. Contato 14- 997651063 ou 14996348329.

