URGENTE: 🚨🚨🚨 colisão na Euclides da Cunha entre Meridiano e Valentim Gentil mata uma pessoa

Uma colisão traseira na tarde desta sexta-feira na Rodovia Euclides da Cunha, no quilômetro 533, no sentido leste de Meridiano a Valentim Gentil, resultou em uma vítima fatal. O acidente ocorreu por volta das 13h20, envolvendo dois caminhões, um carregado com coco e outro com madeira.

Segundo informações fornecidas pelo condutor do caminhão que transportava coco, ele estava dirigindo em alta velocidade atrás do outro caminhão quando tentou mudar para a faixa da esquerda. No entanto, um terceiro veículo o fechou, causando uma colisão na traseira do caminhão à sua frente. O passageiro do caminhão de coco, um homem de 63 anos, morador de São José do Rio Preto, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Ele estava a trabalho, transportando uma carga de Jales para Rio Preto.

O condutor do caminhão de coco não sofreu ferimentos, assim como o motorista do caminhão com carga de madeira, que saiu ileso do acidente. A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada e está investigando as circunstâncias do acidente para determinar as responsabilidades envolvidas.