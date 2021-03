A Unidade de Pronto Atendimento de Fernandópolis – UPA já está no caos após estoque de oxigênio ser reduzido bruscamente com o excesso de internações. Nesta quinta-feira, dia 18, 20 pessoas estão internadas na unidade e cinco deles intubadas a espera de uma vaga em algum UTI para covid no Estado de São Paulo.

O RN obteve a informação que o estoque, que deveria durar 20 dias, será suficiente para apenas mais 20h, fazendo com que a Prefeitura de Fernandópolis requisitasse o restante compra de uma empresa e aditando o contrato para a compra de mais tubos de oxigênio.

Com exclusividade, foi apurado que o município contratará uma usina móvel de oxigênio, mas essa montagem deve acontecer em 30 dias, dependendo da logística.

Enquanto isso, vidas poderão ser ceifadas se caso venha faltar oxigênio na UPA, já que o alto numero de pessoas infectadas ultrapassou a previsão feita pelas autoridades em Saúde.