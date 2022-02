Universidade vai apurar conduta de calouro que torturou cachorro

A Unirp, Centro Universitário de Rio Preto (SP), emitiu nota oficial sobre o caso do calouro de medicina veterinária suspeito de torturar um cãozinho de estimação.

O caso ganhou repercussão depois o próprio estudante publicou nas redes sociais um vídeo dele obrigando o cachorro a beber um líquido que supostamente seria cerveja. O Projeto Aquecendo Patinhas, entidade ligada a proteção dos animais fez a denúncia na Polícia Civil.

Procurado pelo SBT Interior a Universidade emitiu a seguinte nota:

“O Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP) repudia de forma veemente quaisquer maus tratos aos animais. Tivemos acesso a imagens que circulam nas redes sociais, de um dos nossos alunos calouros, fato ocorrido fora do ambiente da faculdade, e informamos que o caso está sendo apurado de forma rigorosa.A UNIRP, há mais de 20 anos oferece o curso de Medicina Veterinária, sendo a única Instituição da região que possui um Hospital Veterinário, onde além de oferecer todo tipo de tratamento, trabalha com um Programa de Bem-Estar Animal, envolvendo professores, técnicos e alunos, com intuito de zelar pelos animais da comunidade, além de incentivar a adoção, cuidado e abrigo. Dessa forma, todos os fatos que chegam de maneira formal, por meio da Ouvidoria, ou denúncias pelas vias legais (coordenações, chefias de departamento e diretoria de centros) têm apuração rígida e as penalidades na forma da lei”.

A Reitoria.