No Brasil, o acesso ao Ensino Superior representa um grande desafio educacional, uma vez que, a cada ano, cai o número de alunos concluintes do Ensino Médio, conforme dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC).

Esse quadro negativo, aliado à crise econômica e à restrição do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), fez com que a taxa de ingressantes no Ensino Superior diminuísse exponencialmente. Entre os anos de 2017 e 2018, a queda foi de 7,2%, de acordo com pesquisa desenvolvida pela Hoper Educação. Para 2019 e 2020, a previsão é ainda maior, representando 9,2%.

Em meio a esse cenário, a UNIFEV, neste início de ano, superou as expectativas do mercado e apresentou um crescimento de mais de 24% em seu quadro de matrículas para cursos de graduação (ingressantes 2020). Para Celso Penha Vasconcelos, Diretor-Presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), mantenedora do Centro Universitário, o dado positivo é resultado do trabalho árduo de toda uma equipe.

“À frente da FEV há pouco mais de um ano, a Diretoria atual tem se empenhado muito para alcançar resultados como esse. Sem dúvidas, uma das principais estratégias foi a criação do setor Comercial na Instituição, juntamente com a nova política de valores, com mensalidades e descontos atrativos. Aliado a isso, não podemos deixar de mencionar o desempenho diário de gestores, docentes e colaboradores, que trabalharam bastante para que as metas fosses atingidas”, afirmou.

O Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, pontuou que os desafios daqui pra frente são ainda maiores. “O mercado exige atenção, visto que a projeção de novas matrículas para os próximos anos continua em queda. O foco, agora, é dar andamento a alguns projetos, especialmente no que diz respeito à Educação a Distância (EAD), que está em constante ascensão”, completou.

MELHORIAS

Além do investimento em EAD, a UNIFEV tem trabalhado para melhorar a qualidade do ensino, sempre com foco no futuro educacional e nas constantes transformações do mercado.

A exemplo disso, a Incubadora de Startups é a mais recente realização do Centro Universitário de Votuporanga. O espaço, que funcionará na Cidade Universitária, está em fase final de adequação. O objetivo é apoiar e dar visibilidade aos projetos de empreendedorismo desenvolvidos por alunos, para que grandes ideias se transformem em negócios.

A Diretoria da FEV e a Reitoria da UNIFEV estão estudando novos projetos e investimentos, que beneficiarão toda a comunidade acadêmica.