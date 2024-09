Curso é destinado a alunos e egressos que buscam aprovação no teste; inscrições estão abertas no site da Instituição

A graduação em Ciências Contábeis da Unifev promove um curso preparatório para o 2º Exame de Suficiência Contábil (CRC) de 2024. Aberta à comunidade, a capacitação contará com aulas teóricas e práticas, sempre aos sábados (14 e 21/09 e 26/10), na Cidade Universitária.

Os interessados devem se inscrever pelo site [unifev.edu.br/crc2024]unifev.edu.br/crc2024, até o próximo domingo (8/9). O valor do investimento é de R$ 198, que pode ser parcelado em até cinco vezes.

Os encontros serão ministrados pela professora especialista Daniely F. Puerta Ferreira, que abordará as disciplinas da prova, as características da avaliação e as habilidades necessárias para um bom desempenho.

O Exame de Suficiência é necessário para o exercício legal da profissão contábil. Dessa forma, a coordenadora da graduação, Profa. Ma. Lilian Beraldo Sanches Rodrigues, destaca que o objetivo do curso é oferecer aos alunos os instrumentos necessários para alcançar a aprovação. “Nossa metodologia é baseada na resolução de questões de provas anteriores, que permite aos estudantes se familiarizarem com o formato da prova e identificarem as principais dificuldades”.

Mais informações podem ser obtidas pelo Whatsapp (17) 3405-9990.

ALTO ÍNDICE DE APROVAÇÃO

Demonstrando a excelência da formação oferecida pela Unifev, os alunos do 8º período de Ciências Contábeis da Instituição comemoraram um resultado expressivo no último Exame de Suficiência do Estado, com uma taxa de 95% de aprovação. Dos 20 formandos que participaram da avaliação, 19 foram aprovados. Os resultados foram divulgados no dia 15 de agosto.

O Exame de Suficiência, aplicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) duas vezes ao ano, é indispensável para o exercício da profissão contábil desde 1999. A prova, composta por 50 questões objetivas, avalia os conhecimentos técnicos dos candidatos.

“A Unifev se diferencia por oferecer um conjunto completo de ferramentas para o sucesso dos nossos alunos. Além de uma graduação de tradição, como a de Ciências Contábeis, disponibilizamos há anos esse curso preparatório intensivo para o Exame de Suficiência. Essa iniciativa demonstra nosso compromisso em formar profissionais preparados para os desafios do mercado contábil”, ressaltou o reitor da Instituição, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon.