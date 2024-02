Longa-metragem é resultado do trabalho dos irmãos Dayane, Rogério e Ronaldo Lemos pela Lei Paulo Gustavo

A Unifev, por meio do seu Núcleo de Cultura e Artes, em parceria com a graduação em Medicina Veterinária, foi cenário para a gravação do filme “Amor ou dependência”. As captações foram realizadas em janeiro no Centro de Especialidades em Medicina Veterinária (Cevet).

O longa-metragem é um projeto dos irmãos Lemos, viabilizado pela Lei Paulo Gustavo de incentivo à cultura. A produção executiva contou com a roteirista e produtora Dayane, o diretor e diretor de fotografia Rogério e o diretor de áudio Ronaldo.

A obra acompanha a história de uma médica veterinária que sofre a pressão da profissão e precisa equilibrar a vida profissional e a pessoal. “Esse foi meu primeiro roteiro. Começou com uma história de escrita terapêutica, na qual eu expressei experiências que vivi nos últimos 13 anos exercendo a profissão de médica veterinária. É, também, uma reflexão aos jovens profissionais que estão entrando no mercado de trabalho: a profissão é linda, mas é necessário ter compaixão e amor próprio, assim como temos pelos animais”, explicou.

A perspectiva de Rogério é a de que a Unifev teve um importante papel na realização desse filme. “O ambiente do Cevet foi usado como cenário principal para o desenrolar da trama e trouxe a composição exata para construir a narrativa que precisávamos. O apoio à arte e à cultura da Instituição é imprescindível, além do amor aos animais que o Cevet representa para a nossa comunidade. Só temos a agradecer”, declarou.

Ronaldo compartilhou que o trabalho beneficia a todos. “Me sinto feliz em poder participar desse projeto, pois ele contribui para que a mensagem alcance as pessoas de maneira positiva, levando um pouco da realidade da profissão, inspirando quem ama os animais e evidenciando, também, a infraestrutura do curso e os investimentos do município em educação e cultura”, compartilhou.

A coordenadora do Núcleo de Cultura e Artes da Unifev, Profa. Ma. Silvia Stipp, reforçou o compromisso e o apoio da Instituição no fomento às manifestações artísticas como uma ferramenta de educação que transcende o ambiente acadêmico e impacta todas as áreas da sociedade.

Para a coordenadora da Medicina Veterinária da Unifev, Profa. Ma. Luciana de Campos Pinto, o filme tem um recado importante que pode impactar desde os jovens estudantes até o mais habilitado dos profissionais. “A arte é uma excelente ferramenta de reflexão que pode evidenciar diferentes olhares em relação à profissão. Espero que todos possam ter acesso ao resultado final. Foi um prazer colaborar com essa produção!”, refletiu.

O reitor, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, reforçou o compromisso da Unifev com a comunidade. “Toda nossa missão, visão e valores giram em torno do desenvolvimento de pessoas, dentro e fora da faculdade, por isso nos dedicamos a promover e disseminar os saberes. Tudo que se relaciona à cultura e arte faz parte do compromisso da Unifev com a educação”, concluiu.