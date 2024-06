Unifev realiza mais de 170 novos cadastros de doadores de medula óssea

Campanha “Seja um herói, salve vidas” cadastrou potenciais doadores nos dois Câmpus da Instituição, com apoio do Hemocentro de Fernandópolis

Com o objetivo de aumentar o número de doadores de medula óssea na região, a Unifev, por meio do Núcleo de Responsabilidade Social e do curso de Enfermagem, promoveu nos dias 20 e 27 de maio a campanha de conscientização “Seja um herói, salve vidas”. A iniciativa, realizada no Câmpus Centro e na Cidade Universitária, em parceria com o Hemocentro de Fernandópolis, registrou o cadastro de 173 novos voluntários.

O projeto “Seja um herói” foi idealizado por Cláudio José dos Santos Azevedo. Os voluntários cadastrados possuem idade entre 18 e 35 anos. Após preencherem a ficha de inscrição, foi feita a coleta de uma pequena amostra de sangue para a tipagem de HLA, exame de histocompatibilidade que identifica as características genéticas de cada indivíduo.

A medula óssea é a matriz do sangue, ela contém as células-mãe que dão origem aos glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. A medula se localiza na parte interna dos ossos, é o que nós conhecemos como tutano. Quem necessita do transplante são pacientes portadores de doenças que comprometem a produção do sangue pela medula, como leucemia e aplasia de medula óssea, além de crianças com determinadas doenças genéticas.

Conforme Anderson Beluci, auxiliar de Tecnologia da Informação (TI) do Hemocentro de Fernandópolis, os dados dos potenciais doadores serão inseridos no cadastro do Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome). Já as informações dos pacientes que necessitam de transplante ficam no Registro Nacional de Receptores de Medula Óssea (Rereme). “Os dados dos dois registros são cruzados automaticamente para checar a compatibilidade entre pacientes e doadores, aumentando as chances de encontrar um doador ideal para realizar os transplantes que podem salvar vidas”, explicou.

Desta maneira, sempre que surgir um novo paciente a compatibilidade será verificada. Uma vez confirmada, o doador será consultado para decidir quanto à doação. O transplante de medula óssea é um procedimento seguro, realizado em ambiente cirúrgico, feito sob anestesia geral. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), a chance de se achar doador compatível de medula óssea é uma em cada 100 mil.

A estudante de Biomedicina, Ana Luiza Bernardo Barboza, que efetuou seu cadastro no Redome, reforçou o sentimento de amor ao próximo da campanha. “O que tocou meu coração foi saber que, se algum dia alguém precisar, poderei oferecer a minha ajuda, que serei útil para quem necessita”.

A coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social, Profa. Ma. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune, explicou que o intuito da ação foi justamente conscientizar o público interno da Instituição, professores, alunos, colaboradores e a comunidade em geral sobre a importância do cadastro de novos doadores de medula óssea. “Existe uma dificuldade grande da população entender como funciona o processo de doação e esse trabalho que fizemos foi de extrema importância para informar e sensibilizar as pessoas do quanto é importante doarmos um pouco de nós para o outro, para que os pacientes que precisam tenham maior possibilidade de tratamento e cura. A Unifev é muito responsável com as causas sociais e agradecemos a todos que participaram da campanha”, concluiu.