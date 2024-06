Evento aconteceu sábado na Praça Cívica e teve atividades desenvolvidas pelos cursos de Biomedicina, Farmácia, Direito e Psicologia

A Unifev participou da “1ª Feira da Pessoa com Deficiência e Orgulho Autista”, realizada sábado (15/6), na Praça Cívica. Promovido pela Prefeitura de Votuporanga, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o evento teve como objetivo divulgar serviços e ações voltadas à causa da pessoa com deficiência.

A Unifev marcou presença com um estande informativo, onde os visitantes puderam conhecer alguns serviços e atividades da Instituição. Os cursos de Biomedicina, Farmácia, Direito e Psicologia desenvolveram ações como argiloterapia, tipagem sanguínea, teste de glicemia, orientações jurídicas e orientações sobre o projeto Florescendo o Invisível.

O coordenador do curso de Direito, Prof. Esp. Fernando Guastini, reforçou a importância da participação na feira. “A aproximação com a comunidade é essencial para que ela conheça os benefícios do trabalho dos nossos cursos. Através de eventos tão importantes como esse, podemos compartilhar conhecimento, tirar dúvidas e construir uma parceria cada vez mais forte com o poder público e a população”, encerrou.