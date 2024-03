Mauro Silva, de São José do Rio Preto, discorreu sobre o tema Declaração de Imposto de Renda 2024, na Câmara Municipal

Na noite da última terça-feira (dia 26), na Câmara Municipal, os cursos de Administração e Ciências Contábeis da Unifev promoveram a palestra “Declaração de Imposto de Renda 2024”, ministrada pelo auditor fiscal da Receita Federal, Mauro Silva, de São José do Rio Preto.

A iniciativa, que reuniu estudantes e profissionais da área contábil de Votuporanga e região, é resultado do convênio entre o Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil (NAF) da Instituição com o órgão do governo.

Na oportunidade, o palestrante convidado abordou os principais conceitos, regras vigentes, obrigações e mudanças para a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) em 2024.

Silva falou, ainda, sobre o convênio entre a Unifev e a Receita Federal. “Por intermédio do NAF, a Receita oferece cursos presenciais e online para os alunos da faculdade, que, por sua vez, repassam os conhecimentos à comunidade, através dos atendimentos realizados pelo Núcleo, onde o contribuinte pode tirar suas dúvidas sobre a Declaração de Imposto de Renda, se está obrigado a declarar ou não. Isso é muito importante, tanto para o aluno, que aprende na prática, como para a faculdade, que está desenvolvendo um trabalho social. É muito bom para os dois lados”, afirmou.

Antecedendo a palestra, o auditor fiscal apresentou ao Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil um Certificado de Agradecimento, em reconhecimento ao trabalho realizado. Receberam a honraria o reitor da Instituição, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; o coordenador do NAF, Prof. Esp. Yoschimi Oka e a coordenadora dos cursos, Profa. Ma. Lilian Beraldo Sanches Rodrigues.

De acordo com Lilian, o objetivo principal foi capacitar os alunos sobre os conceitos e práticas no preenchimento da Declaração. “O conteúdo apresentado é fundamental para que os futuros profissionais se familiarizem com as obrigações fiscais. A programação abordou a apresentação básica, considerada a base do processo, além de todas as novidades do programa 2024”, destacou.

O reitor reforçou, em seu discurso, a relevância da parceria para a complementação da graduação. “Essa colaboração beneficia os cursos de Ciências Contábeis e Administração, além da comunidade, principalmente as pessoas de baixa renda, que são assistidas gratuitamente pelo NAF. A palestra de hoje representa o ápice de uma série de ações e atividades realizadas por meio desse acordo”, finalizou Osvaldo.

SERVIÇO

Localizado dentro da Cidade Universitária, o Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil (NAF) da UNIFEV está oferecendo o serviço gratuito para contribuintes que precisam de ajuda para fazer a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2024.

O atendimento é realizado por alunos e professores dos cursos de Ciências Contábeis e Administração, que fazem desde a verificação da documentação até o preenchimento e envio da declaração para a Receita Federal.

Para consultar a documentação necessária e os horários de atendimento, basta entrar em contato com o NAF pelo telefone (17) 3405-9999 – ramal 627.