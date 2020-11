Além do Vestibular tradicional, Instituição disponibiliza as opções pelo Enem, Transferência, Segundo Curso e Reingresso.

Os interessados em ingressar em um dos cursos de graduação da UNIFEV têm cinco diferentes formas para garantir sua vaga. Além do Vestibular tradicional, o Centro Universitário disponibiliza as seguintes opções: Enem, Transferência, Segundo Curso e Reingresso. Os processos seletivos são válidos para todos os cursos da Instituição, exceto Medicina.

Com prova on-line e gratuita, neste ano o Vestibular é composto exclusivamente por uma redação. Os candidatos devem acessar o site www.unifev.edu.br/vestibular e escolher a opção que deseja. Confira as outras formas de ingresso:

ENEM

As notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos últimos quatro anos (2017, 2018, 2019 e 2020) são válidas para ingresso direto na Instituição. Basta acessar o site (unifev.edu.br/vestibular), escolher a opção “Enem” e seguir os passos indicados.

Os alunos que efetivarem a matrícula poderão concorrer ao Desconto Desempenho Enem, que consiste em bolsas de 50% para os três ingressantes com o melhor desempenho no Exame, válidas durante todo o ano letivo de 2021 (exceto curso de Medicina).

TRANSFERÊNCIA

Também é possível ingressar na UNIFEV por meio de transferência. Os estudantes que escolherem essa opção terão 40% de desconto no valor das mensalidades (exceto Medicina). O benefício é válido somente para alunos regularmente matriculados a partir do segundo semestre em outras Instituições de Ensino Superior (IES).

SEGUNDO CURSO

Quem já possui um diploma de Ensino Superior também não precisa fazer o Vestibular tradicional. Para esta opção, a UNIFEV oferece desconto de 40% no valor das mensalidades para os alunos que se matricularem em uma nova graduação. Acesse o site (unifev.edu.br/vestibular) e siga as instruções indicadas.

REINGRESSO

A modalidade “reingresso” é destinada aos ex-alunos da UNIFEV que trancaram a matrícula e desejam voltar a cursar uma graduação. Para isso, basta acessar o site e escolher a opção “reingresso”.

Mais informações podem ser obtidas na Central de Relacionamento pelo telefone/WhatsApp (17) 3405-9990 e pelo e-mail: atendimentounifev@fev.edu.br