Foram adquiridos novos equipamentos e softwares que serão utilizados por alunos e professores.

A Unifev investiu nos últimos meses cerca de 1 milhão de reais na compra de equipamentos tecnológicos que serão utilizados por alunos e professores desde o ensino básico a todas as graduações. Entre os produtos adquiridos estão 97 novos computadores e monitores de última geração, além de mais 5 super monitores, 18 Datashows, 6 notebooks e 3 televisores de 75 polegadas.

O analista em Tecnologia de Informação da Instituição, Ricardo Venâncio Mendes, explicou que houve substituição total das máquinas de dois laboratórios de informática na Cidade Universitária e de um no câmpus Centro. “Nós analisamos as máquinas substituídas e, aquelas que permanecem atualizadas de acordo com as normas e ainda atendem perfeitamente a demanda dos cursos, serão remanejadas para outros laboratórios que necessitam de menos processamento”, afirmou.

Também foram instalados novos computadores na Rádio e TV Unifev, no Núcleo de Arquitetura, nos auditórios e em algumas salas de aulas de ambos os câmpus. Além desses equipamentos, a Unifev também investiu na compra e renovação das licenças de softwares, que serão utilizadas por graduandos nos laboratórios, atendendo as diretrizes curriculares dos cursos, e por colaboradores que realizam apoio acadêmico.

Para o Controller da Instituição, Paulo Gil Guimarães, esses mais recentes investimentos em equipamentos acadêmicos, somados aos já consolidados no primeiro trimestre de 2023 (total de 1,4 milhões de reais), demonstram a força que a Unifev emprega em tecnologias e ferramentas para garantir sua qualidade de ensino aos estudantes.

“Os laboratórios de informática e núcleos atualizados atendem, praticamente, toda nossa comunidade acadêmica, incluindo o Colégio Unifev, com aulas práticas, pesquisas e trabalhos. Com equipamentos de última geração, os alunos podem utilizar softwares robustos e ferramentas digitais com mais agilidade. Além disso, os novos Datashows propiciarão uma experiência mais envolvente as aulas e exposições preparadas pelos nossos docentes”, afirmou.

SEGURANÇA

Pensando em proteger toda a comunidade acadêmica, a Unifev vem implantando melhorias substanciais na segurança de suas unidades. Recentemente, foram instalados monitores de 75 polegadas em alta definição nas principais entradas do câmpus Centro, da Cidade Universitária e do Colégio Unifev, que possibilitam o monitoramento em tempo real de imagens de câmeras de segurança estratégicas.