Espaço conta com duas áreas específicas para o esporte, que virou febre por todo o país nas praias e quadras de diversos clubes especializados

A UNIFEV inaugurou na tarde desta segunda-feira (dia 30) duas quadras de beach tennis no Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária. O espaço será utilizado pelos alunos do Colégio Unifev e do curso de graduação em Educação Física da Instituição.

Considerado o esporte do momento nas praias e quadras de diversos clubes especializados do país, o beach tennis tem chamado a atenção de crianças e adolescentes. “Nós decidimos inserir a modalidade nas práticas corporais da escola, pois o esporte tem atraído cada vez mais adeptos. Inclusive, temos alguns alunos que já se destacam em campeonatos oficiais na região”, explica a diretora do Colégio, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes Passoni.

Para o Reitor do Centro Universitário de Votuporanga, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, é importante que os estudantes tenham acesso aos esportes do momento. “É muito legal poder proporcionar um espaço especializado nessa modalidade, que está tão em alta no mundo esportivo. Isso é mais um grande diferencial da infraestrutura da UNIFEV”, disse.

Além de ser fácil de jogar e proporcionar diversão, a nova modalidade explora as habilidades psicomotoras dos estudantes. “Todas as práticas corporais proporcionam benefícios à saúde. Com o beach tennis, não é diferente. Percebemos um alto gasto calórico, o desenvolvimento da relação entre corpo e objeto por meio da bola e da raquete, o aumento da agilidade em um terreno de areia que tem muito atrito, o fortalecimento muscular e a melhora do condicionamento físico dos alunos”, afirma um dos professores de Educação Física do Colégio Unifev, Prof. Me. Valter Mariano dos Santos Junior.

“O beach tennis no Colégio será praticado a partir dos 6 anos de idade e, devido à agilidade e aos requisitos necessários para se jogar, o estudante se sente mais motivado, supera cada vez mais os seus limites e aumenta a sua capacidade de socialização ao conversar com os seus parceiros de equipe”, conclui o profissional de Educação Física.