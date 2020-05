UNIFEV entrega kits de álcool a 17 entidades assistenciais

Fabricação do produto está sendo realizada na Farmácia Universitária, núcleo acadêmico coordenado pelo curso de Farmácia da Instituição:

Em mais uma ação solidária com o objetivo de promover a saúde, por meio da prevenção da Covid-19, a UNIFEV entregou, no início da semana, mais uma remessa de kits de álcool etílico glicerinado 80%. Desta vez, as beneficiadas foram 17 entidades assistenciais de Votuporanga e da região.

Entre elas, estão: Associação Beneficente Caminho de Damasco; Lar Frei Arnaldo; Instituto do Deficiente Audiovisual de Votuporanga (IDAV); Lar Beneficente Celina; Casa da Criança de Votuporanga; Associação Beneficente Fonte Viva; Centro Social de Votuporanga; Comunidade de Recuperação Nova Vida; Comunidade São Francisco de Assis; Lar Viver Bem, Recanto Tia Marlene; Associação Beneficente Dr. Adolfo Bezerra de Menezes; Casa Abrigo Irmãos Emaús; Lar do Velhinho; Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga e de Valentim Gentil; e Associação Beneficente Irmão Mariano Dias.

Toda a fabricação está sendo realizada na Farmácia Universitária, núcleo acadêmico coordenado pelo curso de Farmácia da UNIFEV. O produto, que possui a mesma composição do álcool em gel 70%, foi fracionado em embalagens de 250ml que foram distribuídas para o uso interno das contempladas.

De acordo com o Diretor-Presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Celso Penha Vasconcelos, a Instituição sempre estará de portas abertas para contribuir com a continuidade dos trabalhos desenvolvidos pelas parceiras. “Neste momento delicado que estamos vivendo, sabemos das necessidades de muitas famílias em situação de vulnerabilidade social, que procuram, diariamente, pela contribuição das entidades. Nosso objetivo é que essas iniciativas continuem, de maneira segura e preservando a saúde do atendido e do colaborador que o acolhe”, destacou.