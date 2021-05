Comemorações foram adaptadas ao cenário atual; atividades foram destinadas às colaboradoras, mães de alunos e comunidade externa

A UNIFEV e o Colégio Unifev promoveram atividades alusivas ao Dia das Mães, no último final de semana, com a certeza de que elas são sinônimo de felicidade e superação, principalmente nos momentos mais difíceis.

Para as colaboradoras, em atividades presenciais na Instituição, Campus Centro e Cidade Universitária, o setor de Eventos realizou, na sexta (dia 07), um encontro para o fortalecimento de vínculos entre as mulheres, respeitando todas as normas de segurança.

Na oportunidade, o Reitor, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, prestou suas homenagens às presentes; a colaboradora Cláudia Cambiaghi e a Profa. Ma. Marinês Ralho também puderam compartilhar suas experiências de superação com as mamães.

No sábado (dia 08), com a direção do Prof. Me. Fernando Bermejo Menechelli e Madja Morais, os alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I do Colégio Unifev reuniram as mães na plataforma Teams e, com muita música, emocionaram as homenageadas, mesmo à distância.

O Centro Universitário de Votuporanga movimentou, também, as mídias digitais, internas e externas, por meio de conteúdos com a temática, que incluíram publicações em imagens e vídeo.

De acordo com Gastaldon, uma data tão simbólica não poderia passar sem que houvessem esforços de exaltar as virtudes da maternidade. “O amor mais próximo de Deus é aquele que as mães têm por seus filhos, por isso esta data é tão importante e merece ser contemplada”, declarou.