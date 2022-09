Material foi arrecadado durante o Congresso de Negócios, realizado pelos cursos de Administração e Ciências Contábeis

Aproximadamente 60 mil copos descartáveis. Essa foi a doação dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da Unifev para a Santa Casa de Votuporanga, único Hospital que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade.

O material foi arrecadado durante o Congresso de Negócios, realizado de 29 a 31 de agosto no Espaço Unifev Saúde. Cada participante destinou pacote de copos descartáveis, como forma de contribuir com a causa.

A entrega foi feita pela coordenadora das graduações Prof. Lilian Beraldo Sanches Rodrigues, juntamente com Ana Júlia Ferreira Soares, aluna do 4º período de Contabilidade e Denise Murcia, auxiliar administrativa, para os colaboradores do Hospital.

Lilian, que também é contadora da Santa Casa, explicou sobre a iniciativa. “O Congresso é um momento de integração e aprendizado. A ação social e a participação na comunidade são competências que já fazem parte da formação dos alunos dos dois cursos. Durante o ano, várias campanhas são feitas e destinadas para as entidades do município. A Santa Casa é a maior instituição filantrópica de Votuporanga e sua atuação alcança todas as cidades ao redor de onde os universitários vem. Eles fazem questão de contribuir com a doação de copos descartáveis ao menos uma vez ao ano para o Hospital”, frisou.

O material foi destinado para o Almoxarifado da Santa Casa e irá suprir o consumo de oito dias. “Nosso agradecimento para a Unifev, grande parceira que não mede esforços para nos ajudar e que investe na construção de valores de seus alunos como solidariedade e cidadania. Nossa demanda é grande devido à quantidade de atendimentos diários e cada doação reverte em auxílio para o Hospital. Deixamos nosso muito obrigado a cada universitário, por essa atitude do bem”, finalizou o provedor da Instituição, Dr. Roberto Biazi.