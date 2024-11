Os alunos do curso de Enfermagem ofereceram serviços de aferição da pressão arterial e glicemia à comunidade acadêmica

Em mais uma edição da campanha “Saúde na Biblioteca”, realizada nos dias 29 de outubro e 5 de novembro, os alunos de Enfermagem da Unifev ofereceram serviços de saúde gratuitos aos frequentadores da Biblioteca do Câmpus Centro, durante o intervalo, promovendo o bem-estar da comunidade acadêmica.

Segundo a supervisora da Biblioteca, Marcia Cavalcante, o projeto foi uma ação educativa sobre a importância da prevenção e do acompanhamento regular da saúde, utilizando o espaço como um centro de convivência. “As Bibliotecas da Unifev, do Câmpus Centro e da Cidade Universitária, vão além da promoção da leitura, servindo também como locais multifuncionais, que abrigam diversos eventos ao longo do ano”, afirmou.

A Profa. Ma. Maria Aparecida do Carmo Dias, docente responsável pelo estágio supervisionado de Enfermagem, orientou e acompanhou os alunos participantes do projeto “Saúde na Biblioteca”, que proporcionou aos visitantes exames gratuitos de pressão arterial e dextro (nível de glicose), além de orientações sobre a prevenção da hipertensão e diabetes.

A coordenadora do curso de Enfermagem, Profa. Ma. Rosana Duran, destacou que a ação serviu como oportunidade de aprendizado para os estagiários do 8º período. “Os estudantes puderam aplicar seus conhecimentos teóricos em um ambiente real, contribuindo para a saúde da comunidade acadêmica e aprimorando suas habilidades profissionais”, encerrou.