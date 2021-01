Processos seletivos estão com inscrições abertas até o dia 15 de janeiro; candidatos devem possuir pós-graduação stricto sensu

A UNIFEV está com editais abertos para contratação de docentes para os cursos de Biomedicina e Farmácia. As vagas são para as subáreas de Farmacotécnica, Análises Clínicas e Farmacologia e Toxicologia. É necessário possuir pós-graduação stricto sensu (mestrado ou doutorado).

Os candidatos podem se inscrever até o dia 15 de janeiro, preenchendo a Ficha de Inscrição eletrônica disponível no site da Instituição (www.unifev.edu.br/editais). É necessário informar o link de acesso ao currículo na plataforma Lattes.

Os processos seletivos serão realizados nas seguintes etapas: avaliações escritas, abordando conhecimentos específicos; e profissionais (direcionadas à prática pedagógica), ambas no dia 19 de janeiro; além de análise dos currículos lattes, como meio de caráter classificatório.

Os editais completos e mais informações podem ser acessados no site: www.unifev.edu.br/editais