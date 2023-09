Unifev apoia segunda edição do Celebra Recanto

Apresentações de música, danças, palestra e roda de capoeira marcaram o Setembro Verde pela inclusão da pessoa com deficiência intelectual

Com a parceria da Unifev, o Recanto Tia Marlene promoveu na última semana a segunda edição do “Celebra Recanto”, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”. Com a temática do Setembro Verde, pela inclusão da pessoa com deficiência intelectual, o evento reuniu estudantes de Pedagogia e Fisioterapia da Unifev, familiares dos assistidos, convidados e autoridades do município. Muita música, dança, palestra e roda de capoeira animaram a noite do público presente.

O objetivo do evento foi mostrar à população parte do trabalho desenvolvido pela entidade, por meio das apresentações feitas pelos atendidos do Recanto Tia Marlene. O evento contou ainda com a palestra “Deficiências intelectuais e seus desafios psicossociais. Efetivando a inclusão social de fato!”, ministrada por Sueli Amedi, psicóloga da entidade.

“Para nós da Unifev é uma honra compartilhar deste momento especial com o Recanto Tia Marlene que há 27 anos vem promovendo um belíssimo trabalho de inclusão e de pleno desenvolvimento das potencialidades de seus assistidos”, reflete o pró-reitor da Unifev e coordenador do curso de Pedagogia, Prof. Dr. Anderson Bençal Indalécio.