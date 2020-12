Interessados devem se inscrever pelo site: www.unifev.edu.br, até o dia 11 de dezembro; para participar é necessário possuir portfólio digital e Curriculum Vitae

A UNIFEV abriu um Processo Seletivo para a contratação de publicitário (1 vaga). Para assumir ao cargo, é necessário possuir graduação reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) em Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda; Publicidade e Propaganda; ou Propaganda e Marketing.

Os interessados devem se inscrever pelo site da Instituição (www.unifev.edu.br), até o dia 11 de dezembro, preenchendo a Ficha de Inscrição eletrônica disponível na aba Editais. É necessário anexar um Curriculum Vitae.

O Processo Seletivo será realizado em duas etapas: uma avaliação escrita, no dia 16 de dezembro, abordando conteúdos específicos da área; Língua Portuguesa e Informática (nesta data o candidato deverá entregar seu portfólio digital em CD ou DVD). A avaliação profissional será no dia 5 de janeiro de 2021, composta por atividades que envolvem habilidades e competências do cargo, neste dia o candidato também deverá entregar os documentos comprobatórios para a sua análise curricular.

Outras informações podem ser obtidas no link: www.unifev.edu.br/site/editais ou no Setor de Gestão de Talentos da Instituição pelo telefone (17) 3405-9999 (ramal 896).