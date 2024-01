Unifev abre edital de contratação para diversos cargos

Vagas são para docentes dos cursos de Biologia, Direito, Medicina e Psicologia além de auxiliar geral e técnico de refrigeração; inscrições vão até o dia 16 de janeiro

A Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), mantenedora da Unifev, está com editais abertos para a contratação de diversos cargos. São oito vagas, além de três preenchimentos de cadastro de reserva.

As oportunidades são para docentes dos cursos de Ciências Biológicas, na área de anatomia (1 vaga); de Direito, na área do direito processual do trabalho e prática trabalhista (1 vaga) de Medicina, nas áreas de ginecologia e obstetrícia (2 vagas) e radiologia (1 vaga); Psicologia, na área de psicologia organizacional e do trabalho (1 vaga).

Além dos cargos voltados à docência, os processos seletivos contratarão auxiliar geral (2 vagas e cadastro de reserva) e técnico de refrigeração (cadastro de reserva).

Os interessados já podem preencher a ficha de inscrição eletrônica no site, para a vaga de interesse, até o dia 16 de janeiro pelo www.unifev.edu.br/editais. No ato da inscrição, é necessário anexar o currículo. Os requisitos mínimos para o preenchimento das vagas devem ser conferidos na íntegra nos editais.

Mais informações podem ser obtidas no setor de Gestão de Talentos, pelo telefone (17) 3405-9999, ramal 896.