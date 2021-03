A Secretaria da Saúde de Votuporanga recebeu 900 novas doses de vacina contra a Covid-19 na manhã desta sexta-feira (5) para retomar a vacinação em idosos com idade entre 77 e 84 anos. As vacinas estão disponíveis em todas as unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e também pelo sistema drive-thru na Unidade de Saúde da Família “Carmem Martin Maria Morettin” (Paineiras) e Consultório Municipal “Martiniano Salgado” (Pro-Povo).