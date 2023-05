Unidade do Sesi de Votuporanga lança Campanha do Agasalho 2023

Doações serão destinadas para entidades que ajudam população carente

As unidades do Sesi da região de São José do Rio Preto iniciaram a Campanha do Agasalho para arrecadar cobertores e roupas de frio. Os interessados podem procurar a unidade mais próxima e fazer a sua doação até o dia 10 de junho.

Na região, os pontos de coleta são as escolas Sesi de Catanduva, José Bonifácio, Fernandópolis e Votuporanga. Em São José do Rio Preto, a população pode fazer a sua doação nas duas unidades educacionais e no Centro de Atividades – CAT Sesi.

Mantas, cobertores, roupas de frio, usados ou não, podem ser doados. A única recomendação é que sejam dobrados e colocados em embalagens plásticas, como medida de segurança.

Tudo que for arrecadado será destinado para entidades e instituições parceiras que atendem famílias em situação de vulnerabilidade social.

Confira os endereços das unidades do Sesi na região:

CATANDUVA

Escola Sesi de Catanduva

Rua Ipiranga, 1025 – Parque Residencial Flamingo

FERNANDÓPOLIS

Escola Sesi de Fernandópolis

Rua Leôncio da Silva, 503 – Conjunto Hab. Emílio Mininel

JOSÉ BONIFÁCIO

Escola Sesi de José Bonifácio

Rua Antônio Seron, 500 – Jardim Alcy Sansone

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Escola Sesi de São José do Rio Preto – Jardim Conceição

Av. Abílio Appoloni, 500 – Jardim Conceição

Escola Sesi de São José do Rio Preto – Vila Elvira

Centro de Atividades – CAT Sesi

Av. Duque de Caxias, 4656 – Vila Elvira

VOTUPORANGA

Escola Sesi de Votuporanga

Rua São Paulo, 1820 – Patrimônio Novo