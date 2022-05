Unidade de Coleta de Sangue também realiza doação para casos de dengue hemorrágica

Doações nesta semana ocorrem na quinta-feira e no sábado; é necessário agendamento prévio

Com o alto número de casos de dengue no município, que atualmente registra 6.467 resultados positivos, a Secretaria Municipal da Saúde reforça a importância da doação de sangue. A solidariedade pode salvar vidas e, em Votuporanga, ser realizada na Unidade de Coleta “Dr. Elcio Sanchez Estevez”.

Neste momento, são convocados todos os tipos sanguíneos, sob agendamento prévio. A doação pode ser feita nesta quinta-feira (05/05) ou no sábado (07/05). O agendamento é feito pelo telefone (17) 3423-2986 ou pelo WhatsApp (17) 98116-7145.

Apesar do agendamento ser feito durante a semana toda, o procedimento para quem for doar possui horários diferentes. Toda terça-feira, é realizado no período da tarde a partir das 15h com encerramento às 18h e, às quintas-feiras, das 8h às 11h; no primeiro sábado de cada mês, exceto quando for feriado ou ponto facultativo, também é feito no mesmo horário do período da manhã.

A importância da doação regular é para manter um estoque de bolsas de sangue com capacidade suficiente de armazenamento e, por isso, necessita da colaboração da população, independente dos eu tipo sanguíneo. Além de acondicionar um estoque com capacidade suficiente para eventuais emergências, a importância da doação também é fundamental para transfusões e cirurgias; uma bolsa coletora pode salvar até quatro vidas

Dengue

Pessoas que foram diagnosticadas com dengue comum, devem aguardar o prazo de quatro semanas para que possam realizar a doação e, no caso de dengue hemorrágica, o prazo se estende a seis meses. O local segue as recomendações de prevenção à Covid-19, disponibilizando álcool em gel e, por se tratar de um ambiente da área da saúde, faz-se exigência do uso obrigatório de máscara, tanto aos doadores quanto à equipe.

Doações

Interessados devem apresentar documento oficial com foto emitido por órgão oficial e válido em todo território nacional; ter entre 16 e 69 anos, sendo a primeira doação realizada antes dos 60 anos e menores de 18 anos acompanhados dos pais ou responsáveis; homens devem pesar mais de 50kg e as mulheres, mais de 51kg; estarem saudáveis e apresentarem nome de medicação, se for o caso. Durante a triagem clínica, outros critérios são avaliados.

Doações realizadas no período da manhã não necessitam jejum, seguindo com alimentação normal e as que são feitas no período da tarde, após o almoço é recomendado esperar três horas. Também é importante ter um boa noite de sono de, no mínimo, seis horas; evitar jejum e ingestão de bebidas alcoólicas no prazo de 12 horas e também não fumar uma hora antes do serviço de coleta do sangue, além de refeições leves.

Além disso, homens e mulheres possuem intervalos diferentes para realizarem a doação no prazo de 12 meses; doadores do sexo masculino podem doar até quatro vezes com intervalo mínimo de dois meses entre cada uma e as mulheres podem fazer a doação até três vezes, mas mantendo um período de três meses entre as doações.

A unidade está localizada na avenida da Saudade, nº 2.603, bairro Cidade Nova.