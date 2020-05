“É uma felicidade ver a concretização de uma proposta do nosso governo e ver que estamos salvando vidas. A implantação da Unidade de Coleta de Sangue de Votuporanga sempre foi uma das prioridades de Governo. Nossa meta, que conseguimos cumprir logo nos primeiros meses de mandato, era retomar a coleta de sangue em Votuporanga para que moradores não tivessem que se dirigir a outras cidades para a doação, garantindo mais comodidade à população e contribuindo para a ampliação do número de doadores”, destaca o Prefeito João Dado.

Doações

Sem a necessidade de agendamento, as doações são realizadas às terças-feiras, das 15h às 18h, e às quintas-feiras, das 8h às 11h. Todo o primeiro sábado do mês, das 8h às 11h, é possível doar mediante agendamento. O interessado, portanto, deve comparecer diretamente no próprio local, anexo ao Hospital “Fortunata Germano Pozzobon”, na rua Antônio Galera Lopes esquina com a Antônio Serafim de Queiroz, na Zona Norte. Mais informações pelo (17) 3423-2986.

No ato da doação, o doador deve apresentar documento com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo território nacional.

A Unidade de Coleta de Sangue da Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga compõe os serviços do Hemonúcleo de Ribeirão Preto através do Contrato de Gestão do Município com a Santa Casa.

A doação de sangue é 100% voluntária e beneficia qualquer pessoa independente de parentesco com o doador.

Doação de Medula Óssea

Doar medula óssea é muito simples e pode ajudar a salvar uma vida. Apesar da facilidade de doação e cadastro, as chances de encontrar doador compatível ainda é pequena. Por isso, a importância de aumentar as doações. Nestes três anos, 783 pessoas foram cadastradas junto ao Redome (Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea) pela Unidade de Coleta e duas delas tiveram suas medulas compatíveis. Nos dois casos, o processo de transplante foi realizado; um deles foi compatível com outro paciente brasileiro e o outro seguiu para a Alemanha.

Ambiente Seguro

Vale ressaltar, que neste momento de isolamento social em razão da pandemia do Coronavírus, a população não pode deixar de doar sangue, já que todo o procedimento é feito em ambiente seguro. Medidas de higienização foram intensificadas, além da disponibilização do álcool gel em vários pontos da Unidade e a utilização de máscaras por todas as pessoas que estejam no local.

Uma bolsa de sangue coletada pode beneficiar até quatro pacientes adultos.

Pode doar

Pessoas entre 18 e 69 anos podem doar sangue. Além disso, é necessário pesar acima de 50 quilos e estar bem de saúde. Mulheres podem fazer até três doações ao ano e os homens quatro.

Caso esteja tomando algum tipo de medicação, é importante levar o nome do remédio e apresentá-lo na unidade de coleta.

Não pode doar

Não é recomendada a doação nos seguintes casos: o candidato que teve diagnóstico de hepatite após os 11 anos de idade; portadores de hanseníase, malária, doença de chagas, HIV, diabetes ou câncer; quem tenha feito tatuagem ou colocado piercing nos últimos 12 meses; quem fez ou faz uso de drogas ilícitas ou mantém relações sexuais de risco; está com febre, gripe ou infecção; ingeriu álcool até três dias antes da doação, entre outros impedimentos.

Recomendações para a doação

Antes de doar é importante: dormir bem por pelo menos 6 horas; evitar jejum e fazer refeições leves e não gordurosas; evitar uso de bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores; e não fumar uma hora antes.