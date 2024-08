Pessoas acima de 60 anos já podem se inscrever; com vagas limitadas, as atividades são gratuitas e específicas para o público-alvo

O envelhecimento da população é uma realidade que demonstra a necessidade de reorganizar a sociedade para a melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa. Em 2025, conforme projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), essa população representará cerca de 15%, um contingente de 34 milhões, quando o Brasil será considerado o sexto país mais idoso do mundo, ficando atrás de alguns países da Ásia e América do Norte.

Na última segunda-feira (05/08), a Unifev abriu as inscrições para o segundo semestre da Universidade Aberta à Terceira Idade (Uniati). Há mais de 20 anos, a Instituição oferece esse programa, direcionado a pessoas com 60 anos ou mais, que desejam participar das aulas. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo site [unifev.edu.br/uniati24.]unifev.edu.br/uniati24.

Gratuito, o programa de extensão oferece atividades semanais no Câmpus Centro da Instituição, sempre às quintas-feiras, das 14h às 17h. Neste semestre, as aulas devem começar no dia 15 de agosto.

O curso, ministrado por especialistas em diversas áreas, contará com temas como: motivação, autoestima e proatividade; promoção da saúde; educação financeira; meio ambiente; alimentação saudável; doenças mentais; projeto de vida; atividade física e bem-estar; vínculos afetivos e muito mais.

A coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social do Centro Universitário de Votuporanga, Profa. Ma. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune, destacou que o programa visa a oferta de atividades que promovam a implementação de políticas voltadas à população idosa. “Por meio do conteúdo já em desenvolvimento, nosso intuito é estimular o aprendizado em áreas de interesse, com metodologias que envolvam atividades culturais, produção de pesquisas, aulas teóricas e práticas, visitas técnicas, seminários e palestras. A Uniati é fundamentada na educação permanente na terceira idade, priorizando o processo de valorização humana e social”.

Desenvolvido pela Fundação, o programa é o único dessa modalidade oferecido gratuitamente por uma Instituição de Ensino Superior (IES) na região Noroeste Paulista.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp da Central de Relacionamento (17) 3405-9990.

SERVIÇO

Inscrições abertas – 2º Semestre Uniati

Inscrições: unifev.edu.br/uniati24

Informações: WhatsApp Central de Relacionamento (17) 3405-9990.