Uchoa investiga caso suspeito de sarampo em criança de 1 ano

A Secretaria de Saúde de Uchoa (SP) emitiu um alerta na tarde desta sexta-feira, (20/01/2023), para um caso suspeito de sarampo na cidade. O paciente é uma criança de apenas 1 ano e três meses.

De acordo com a secretária de saúde do município, Karyna Camilo, o exame foi encaminhado para o Instituto Adolfo Lutz em São Paulo para constatação. “Felizmente a criança está bem, já não possui mais sintomas, entretanto, foi coletado material para exame para apurarmos o caso. Já estamos com campanhas de orientação nas ruas, mas a única forma de prevenção é a vacina e fazemos um apelo para que os pais vacinem seus filhos”, explica.

Uchoa está com 85% de sua cobertura vacinal contra o sarampo, porém, a única forma de evitar a doença é a vacinação. Devem se vacinar crianças de seis meses a menores de 5 anos de idade.

Os sintomas do sarampo aparecem apenas de 10 a 14 dias após a exposição. Eles incluem tosse, coriza, olhos inflamados, dor de garganta, febre e irritação na pele com manchas vermelhas.

Não existe tratamento específico para o sarampo.

Gazeta do Interior