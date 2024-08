Três pessoas morrem carbonizadas em queda de avião em Birigui

Aeronave explodiu após cair em uma fazenda, na tarde deste sábado (3/8).

Um avião de pequeno porte explodiu após cair em uma área vegetativa da fazenda Água Branca, em Birigui, na região de Araçatuba (SP). O acidente aéreo aconteceu na tarde deste sábado (3/8).

Segundo informações do repórter do SBT Interior, Rafael Rodrigues, que está no local do acidente, três pessoas morreram carbonizadas. Com o impacto da queda e o barulho causado pela explosão, equinos que se alimentavam há alguns metros de distância da região onde o avião caiu, se assustaram e correram disparadamente.

Uma área significativa da vegetação foi destruída pelo fogo; que demorou pelo menos uma hora para ser contido. Funcionários da fazenda ajudaram a apagar as chamas.

Polícia Militar e Corpo de Bombeiros estão no local aguardando a chegada de autoridades da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), que deve investigar o que provocou o acidente aéreo.

As vítimas eram da mesma família, moradoras de Paraguaçu Paulista (SP), que vieram até o aeroclube de Bigirui buscar a aeronave que estava em manutenção, informou a PM.

SBT Interior