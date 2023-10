TRÊS PESSOAS DA MESMA FAMÍLIA MORREM EM TRÁGICO ACIDENTE EM RODOVIA

O casal Lidiane e Fernando (ex-gerente do Bradesco em Guariba, que conduzia o seu Honda Civic), e a filha caçula, de 4 anos, não resistiram.

A outra filha, de 8, foi socorrida em estado grave.

Em grave acidente próximo ao trevo de Guaraci, no final da tarde desta sexta, uma Saveiro branca, conduzida pelo verdureiro Dener Jesus Grisostimo, de 29 anos (mais uma entre as vítimas fatais) retornava de Altair para Monte Azul Paulista.

Na rodovia Armando de Salles Oliveira (SP-322), o motorista do Civic de Guariba, que seguia no sentido contrário, perdeu o controle e invadiu a pista contrária, colidindo com a Saveiro em sua lateral.

O SAMU atuou no local, em meio a tempo chuvoso na região.

*Informações/São Simão 016