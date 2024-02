Três milhões de alunos da rede estadual voltam às aulas nesta quinta

Cerca de 3 milhões de alunos da rede estadual de ensino de São Paulo voltam às aulas nesta quinta-feira (15/2) em mais de 5 mil escolas de todo o estado. Na rede municipal, o retorno ocorreu no dia 5.

De acordo com a Secretaria de Estado da Educação, entre as novidades para 2024 está a nova matriz curricular para alunos dos anos finais do Ensino Fundamental e das três séries do Ensino Médio.

Para os alunos mais novos, o currículo vai incluir aulas de educação financeira e aumentar o número de aulas de tecnologia e inovação. Além disso, será criada a disciplina de orientação de estudos.

No Ensino Médio, o tempo dedicado ao aprendizado de língua portuguesa será ampliado em 60%, enquanto o de matemática terá um aumento de 70%.

Ainda em língua portuguesa, será adotado o uso de inteligência artificial para apoiar professores na correção das produções textuais na plataforma Redação Paulista.

Segundo a secretaria, também haverá mais aulas de física, geografia e história no Ensino Médio.

Calendário escolar

O encerramento do primeiro semestre na rede estadual de ensino será em 8 de julho. Dessa forma, as férias do meio do ano dos estudantes vão acontecer entre 9 e 28 de julho. A volta às aulas para o segundo semestre será em 29 de julho.

Já o término das aulas está previsto para 17 de dezembro.

Desempenho escolar

Pais e responsáveis poderão acompanhar o desempenho escolar dos alunos por meio da Secretaria Escolar Digital, no portal sed.educacao.sp.gov.br.

O usuário e senha podem ser solicitados diretamente na secretaria das 5.000 escolas estaduais.