Três indivíduos são presos após perseguição policial em Votuporanga

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu na tarde desta quinta-feira (01) três indivíduos após uma longa perseguição pela cidade.

Os indivíduos estavam em uma área rural próxima à cidade de Cosmorama, e ao notarem a chegada da Polícia Militar empreenderam fuga do local em direção à um matagal, iniciando a perseguição que durou horas.

Após a prisão, os três indivíduos foram apresentados à DISE (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Votuporanga, ficando à disposição da justiça.

A operação contou com o apoio do Helicóptero Águia, do canil policial, da Polícia Ambiental e do BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) de São José do Rio Preto.

Os três indivíduos são da cidade de Votuporanga, e de acordo com informações preliminares, uma quantidade de droga foi encontrada droga no local onde eles estavam.