Trem de Natal da Rumo estará em Votuporanga e região nesta terça-feira

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Também passa por Jales, Fernandópolis, Estrela, Santa Fé, Valentim Gentil e Meridiano

O já tradicional ‘Trem de Natal da Rumo’ estará nas vias férreas da regiãonesta semana.

Segundo programação da empresa concessionária Rumo, em parceria com a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), o trem enfeitado irá percorrer cerca de 800 quilômetros pela malha férrea, passando por mais de 40 cidades, com uma locomotiva e vagões iluminados, tendo início nesta segunda-feira, 05, em Santa Fé do Sul e finalização em 18 de dezembro em Mogi das Cruzes.

ALERTA DE SEGURANÇA

A concessionária alerta a todos para alguns cuidados essenciais:

Mantenha distância segura da linha férrea antes, durante e após a passagem do trem;

Escolha um local seguro para registrar suas selfies e imagens;

Nunca toque ou suba em locomotivas ou vagões, mesmo que estejam parados.

AGENDA COMPLETA

Dia 05/12

Santa Fé do Sul (partida por volta de 19h)

Três Fronteiras

Santana da Ponte Pensa

Santa Salete

Urânia

Jales (chegada entre 22h e 0h)

Dia 06/12

Jales (partida por volta de 19h)

Estrela D´Oeste

Fernandópolis

Meridiano

Valentim Gentil

Votuporanga (chegada entre 22h e 0h)

Dia 07/12

Votuporanga (partida por volta de 19h)

Simonsen – Distrito de Votuporanga

Roseira

Cosmorama

Ecatu – Distrito de Tanabi

Engenheiro Balduino – Distrito de Monte Aprazível

Bálsamo

Mirassol

São José do Rio Preto (chegada entre 22h e 0h)

Dia 08/12

São José do Rio Preto (partida por volta de 19h)

Engenheiro Schimtt – Distrito de São José do Rio Preto

Cedral

Uchoa

Catiguá

Catanduva

Pindorama

Santa Adélia (chegada entre 22h e 0h)

Dia 09/12

Santa Adélia (partida por volta de 19h)

Cândido Rodrigues

Taquaritinga

Santa Ernestina

Dobrada

Matão

Silvânia – Distrito de Matão

Bueno de Andrada – Distrito de Araraquara

Tutóia (chegada entre 22h e 0h) – Instalação da Rumo

Dia 10/12

Guatapará (partida por volta de 19h)

Rincão

Santa Lúcia

Américo Brasiliense

Tutóia – Instalação da Rumo

Araraquara (chegada entre 22h e 0h)

Dia 11/12

Araraquara (partida por volta de 19h)

Tutóia

Ibaté

São Carlos (chegada entre 22h e 0h)

Dia 12/12

Pederneiras (partida por volta de 19h)

Potunduva – Distrito de Jaú

Jaú

Dois Córregos (chegada entre 22h e 0h)

Dia 13/12

Dois Córregos (partida por volta de 19h)

Torrinha

Brotas

Itirapina (chegada entre 22h e 0h)

Dia 14/12

Sem circulação

Dia 15/12

Rio Claro (partida por volta de 19h)

Santa Gertrudes

Cordeirópolis

Limeira

Americana (chegada entre 22h e 0h)

Dia 16/12

Americana (partida por volta de 19h)

Nova Odessa

Sumaré

Hortolândia

Campinas (chegada entre 22h e 0h)

Dia 17/12

Campinas (partida por volta de 19h)

Valinhos

Vinhedo

Louveira

Jundiaí (chegada entre 22h e 0h)

Dia 18/12

Estação Jundiaí (partida por volta de 19h)

Estação da Luz

Mogi das Cruzes (chegada entre 22h e 0h)

Cuidados e segurança

Para que todos possam assistir à passagem do “Trem de Natal 2022” em segurança, a Rumo chama a atenção da população para alguns cuidados essenciais:

Mantenha distância segura da linha férrea antes, durante e após a passagem do trem;

Escolha um local seguro para registrar suas selfies e imagens;

Nunca toque ou suba em locomotivas ou vagões, mesmo que estejam parados.