Em 2022, Juliana também montou uma cafeteria na cidade de Springfield, no estado de Illinois. A temática era a aviação. A Aviatori Coffee House combinava grãos de café de seu estado e o pão de queijo mineiro.

Apesar do sucesso como empresária, ela voltou a voar e mirou o combate a incêndios florestais. Fez o treinamento para operar hidroaviões e em fevereiro deste ano tornou-se a primeira brasileira a voar o modelo. A primeira operação ocorreu no dia 4 de julho passado, dia da Independência dos Estados Unidos, para combater o fogo num aeroporto de Washington. Duas horas depois, conforme contou em sua conta no Linkedin, foi despachada para outro incêndio: uma área de 340 hectares, onde ela e o líder da operação repetiram 11 vezes as manobras de scooping e lançamento sobre as chamas.