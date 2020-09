De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, mais de 50% desta etapa da obra já foi executada. Neste momento, foi concluído o assentamento das aduelas. São 114 metros de canalização fechada do córrego, executados com aduelas de concreto armado com largura de 4 metros e 3,5 metros de altura.

No local, além da canalização, já foram realizados os serviços de dreno, bacia de dissipação a montante, caixas e tubulação de água pluvial a montante e, neste momento, a bacia de dissipação a jusante está sendo concluída. A próxima etapa é a execução de dois canais abertos em peças L e uma caixa de dissipação.

O investimento da obra é no valor de R$1.447.456,25, sendo R$ 891.480,00 para aquisição das aduelas e R$ 555.976,25 para execução da obra.

Etapas da obra

A primeira fase desta obra teve início em julho do ano passado, com a preparação do terreno. Na oportunidade, foram retirados cerca de 20.000 m³ de massa de terra inservível por meio do Município, com mão de obra própria e máquinas novas, como escavadeira hidráulica e retroescavadeira, adquiridas pela Prefeitura neste Governo.

A terceira etapa da obra, que terá início após o trabalho que está sendo executado por empresa terceirizada, também será de responsabilidade do Município, onde será realizado o aterro de cerca de 70.000 m³ de terra, concluindo a transposição. Em seguida, a quarta etapa, será a licitação de empresa para a pavimentação asfáltica, instalação de guias, sarjetas e paisagismo.