Transporte coletivo de Votuporanga (SP) é suspenso durante o “lockdown”

Já o transporte individual como por aplicativo e táxis segue liberado

A prefeitura de Votuporanga, no interior paulista, divulgou nessa sexta-feira, 19 de março de 2021, o decreto municipal n° 13.195 com novas medidas de enfrentamento a pandemia do coronavírus no município, incluindo a adoção de um “lockdown”.

De acordo com o documento, o transporte coletivo urbano fica suspenso entre às 00h de 21 de março, até as 06 do dia 29.

Outra determinação para este período é da permissão do transporte individual de pessoas por meio de carro particular ou táxis e carros por aplicativo que devem respeitar o limite de dois passageiros sendo transportados no banco traseiro. Viajar ao lado do motorista está proibido.

Setores como do comércio varejista, de combustíveis, indústrias e serviços de delivery estao sob regras especiais para atender o público.

Veja abaixo o decreto na íntegra.

Diário do Transporte – WILLIAN MOREIRA