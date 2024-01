Trânsito mais seguro: deputado Carlão Pignatari comemora anúncio de obras em 65 cidades do interior

Lombadas e lombofaixas serão implantadas pelo Detran.SP por meio do programa Respeito à Vida

Com o objetivo de tornar o trânsito mais seguro, o deputado Carlão Pignatari comemorou, nesta quarta-feira (24), o anúncio de implantação de lombadas e lombofaixas em 65 municípios do interior paulista. As obras, orçadas em R$ 13,5 milhões, foram intermediadas por ele ainda em 2022 e serão tocadas pelo Detran.SP, por meio do programa Respeito à Vida. A expectativa é de que elas sejam concluídas em seis meses.

“O próprio nome do programa já diz, é Respeito à Vida. As lombadas e lombofaixas vão garantir um trânsito mais seguro para todos das cidades”, disse Carlão Pignatari. “São ações importantes para reduzir a velocidade dos veículos, garantir a passagem tranquila dos pedestres, entre outros benefícios. É uma demanda dos municípios que conquistamos junto ao governo do Estado”, completou o deputado.

As lombofaixas, como o próprio nome diz, são lombadas mais largas que funcionam como faixa de pedestre. Elas são instaladas em ruas e avenidas com tráfego intenso de veículos para facilitar a passagem das pessoas com a redução da velocidade dos veículos. Já as lombadas simples servem exclusivamente para reduzir a velocidade dos veículos. É um recurso já utilizado por diversos municípios no Brasil.

“No trânsito, todo mundo precisa colaborar. Então, os motoristas precisam parar ou passar mais devagar nas lombadas e lombofaixas, e os pedestres precisam atravessar na faixa. Agindo assim, a gente reduz o número de acidentes, de atropelamentos, de feridos e até de mortes no trânsito. É uma medida importante e fundamental para os municípios do nosso interior paulista”, disse o deputado Carlão Pignatari.

O Detran.SP também tem recursos do programa para a implantação de lombadas eletrônicas e semáforos nas cidades. No entanto, a licitação para esses equipamentos está em andamento. Quando todo o processo for finalizado, as prefeituras serão informadas e as empresas contratadas farão o serviço. Ainda não há prazo para conclusão da licitação.

“Quero agradecer a todos que participam dessa iniciativa, incluindo o nosso atual governador Tarcísio de Freitas; a direção e os servidores do Detran.SP; os prefeitos e prefeitas, os vereadores e vereadoras; e principalmente a população do nosso interior paulista. Vamos seguir trabalhando por mais conquistas”, disse Carlão Pignatari.

Abaixo, a relação dos municípios que receberão as obras:

Adolfo

Altair

Aparecida D’Oeste

Aramina

Aspásia

Auriflama

Bariri

Bilac

Boraceia

Cedral

Dobrada

Elisiário

Estrela D’Oeste

Gavião Peixoto

Guaraci

Guarani d’Oeste

Guariba

Guzolândia

Icém

Indiaporã

Itaju

Itápolis

Jaci

Lourdes

Macatuba

Macaubal

Macedônia

Magda

Marapoama

Marinópolis

Meridiano

Mesópolis

Mira Estrela

Mirassolândia

Monções

Nova Aliança

Nova Canaã Paulista

Nova Castilho

Nova Europa

Nova Luzitânia

Novais

Onda Verde

Paraíso

Paranapuã

Parisi

Paulo de Faria

Pindorama

Planalto

Poloni

Pontalinda

Ribeirão Bonito

Riolândia

Rubineia

Santa Albertina

Santa Clara D’Oeste

Santa Lúcia

Santa Rita D’Oeste

Santópolis do Aguapeí

São Francisco

Sebastianópolis do Sul

Trabiju

Três Fronteiras

Turiúba

Uchoa

Vitória Brasil