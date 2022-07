TRAGÉDIA: MÃE PERDE TERCEIRO FILHO POR MORTE SÚBITA EM BAURU

Thaynara Aquino perdeu o Gabriel com 2 aninhos em 2013, a Maria Clara também com 2 aninhos em 2017; e na quinta-feira (21/07/22) perdeu o Théozinho com 1 ano e 6 meses.