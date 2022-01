Traficante usava casa abandonada em Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Força Tática da Polícia Militar prendeu criminoso que vendia maconha e crack

Um traficante de 20 anos – já com passagens pelo mesmo crime – e vindo de Rio Preto, foi preso pela Polícia Militar de Votuporanga durante a noite (28). Ele estava ‘mocozado’ em uma casa abandonada para vender maconha e cocaína.

O flagrante foi durante patrulhamento de Força Tática pela Zona Norte, contra o tráfico e outros ilícitos , quando a equipe FT 16313 passou pelo bairro Propovo, os policiais avistaram o rapaz em atitude suspeita, saindo do interior de uma casa abandonada, e que ao perceber a aproximação do Tático, esboçou aparente nervosismo, tentando fuga correndo a pé em sentido a um campo de futebol no final da referida travessa, cujos PMs foram atrás a pé, sendo ele alcançado, contido é abordado.

Em revista pessoal foram localizadas várias porções de maconha, dezenas de porções de crack, duas munições intactas de revólver calibre 38, bem como dinheiro oriundo do tráfico.

Ele é reincidente no crime de tráfico, oriundo da cidade de São José do Rio Preto. Em diligência na casa abandonada onde o mesmo saiu, foram localizadas mais porções de maconha, um tablete da mesma droga a fracionar e três munições intactas de revolver calibre 38.

O criminoso foi encaminhado à Central de Flagrantes, sendo autuado, permanecendo preso à disposição da Justiça.