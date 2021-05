Traficante engole droga durante cerco policial

Polícia Civil prende ‘chefe’ da distribuição de drogas em Macaubal

Um traficante cercado pela Polícia Civil de Macaubal ontem (12) engoliu uma ‘trouxinha’ contendo porções de drogas que havia acabado de comprar de outro traficante. O caso foi durante a ação contra o tráfico desencadeada pela equipe comandada pelo delegado Fabrício Goulart Boschilia.

Os policiais tinham informações de pessoas associadas para a distribuição de entorpecentes naquela cidade iniciaram as buscas de um dos envolvidos, de 22 anos. Na casa dele os policiais flagraram o segundo envolvido (que engoliu a droga).

Em buscas na residência foram encontradas 7 ‘pedras’ de crack prontas para venda, uma porção de maconha suficiente para a produção de pelo menos 7 porções menores, além de uma pedra bruta de crack, que renderia dezenas de porções para venda a usuários.

Também foram apreendidos produtos para produção e embalagem de entorpecentes e dinheiro. Um casal que ‘trabalhava’ para o ‘chefe’ do tráfico também chegou no momento da ação policial. Com ele havia dinheiro da venda de droga.

O traficante de 22 anos foi preso em flagrante. Os demais envolvidos foram envolvidos em inquérito e aguardam em liberdade o desfecho da investigação.