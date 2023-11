Traficante é preso com crack, cocaína e maconha em Santa Fé do Sul

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Na noite de ontem (05) em patrulhamento de rotina, policiais da 4ª Companhia do 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior prenderam em flagrante um indivíduo pelo crime de Tráfico de Drogas na cidade de Santa Fé do Sul.

A equipe policial, durante patrulhamento pelo Bairro São Francisco, identificou uma atitude suspeita envolvendo o condutor de um veículo Ford/Fiesta. Após abordagem e averiguação, um forte odor de Maconha levou à descoberta de entorpecentes escondidos no carro. O condutor confessou que fazia o tráfico de drogas na região e que mais substâncias ilegais e materiais relacionados ao tráfico poderiam ser encontrados em sua residência.

A operação resultou na apreensão de significativas quantidades de Maconha, Crack e Cocaína, além de dinheiro em espécie (mais de 5.000,00), munições e diversos itens utilizados no preparo e embalo das drogas. O criminoso admitiu comercializar uma grande quantidade de narcóticos mensalmente, obtendo-os de cidades próximas.

Diante das evidências, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com os itens apreendidos, à delegacia de Jales por onde o flagrante foi confirmado e o acusado permaneceu à disposição da justiça.