Traficante de drogas é preso durante operação da Polícia Civil

Um indivíduo de 40 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação da Polícia Civil nesta quinta-feira, (13/04/2023), na cidade de Adolfo (SP).

Segundo informações da Polícia Civil, a operação de combate ao tráfico teve o apoio de policiais civis de Mendonça, Nipoã, Nova Aliança, DISE de São José do Rio Preto, além do Canil, Baep e também do helicóptero Águia. Policiais foram até o endereço do suspeito cumprir um mandado de busca e, ao revistar o imóvel, eles encontraram dezenas de porções de cocaína, um caderno com anotações e uma balança de precisão.

Equipes foram ainda até uma usina de cana-de-açúcar de Mendonça, onde dois investigados da operação trabalhavam. Um deles foi detido ainda na portaria da empresa e na casa dele os policiais apreenderam R$ 37.000,00 e diversos cheques.

O segundo suspeito, ao notar a presença dos policiais, fugiu para um canavial. Equipes realizaram buscas pelo local, inclusive com o Águia, mas ele não foi encontrado.

O indivíduo de 40 anos, preso em Adolfo, foi levado para a DEIC de Rio Preto, onde permanecerá preso à disposição da justiça. O suspeito detido na usina foi ouvido e liberado. Ele é investigado por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.