TRABALHADOR DO DER MORRE CARBONIZADO AO TENTAR COMBATER INCÊNDIO

Marcos Desidério de Souza tentava combater o incêndio com outros dois trabalhadores, mas desmaiou

Um funcionário do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) morreu carbonizado depois de tentar combater um incêndio em vegetação em uma propriedade rural de Flora Rica, na região de Presidente Prudente, na tarde desta quarta-feira (25). A propriedade fica às margens da rodovia Júlio Budiski (SP-501).

Segundo a Polícia Rodoviária, Marcos Desidério de Souza, de 53 anos, fazia a manutenção no acostamento da rodovia e, ao avistar o incêndio, tentou ajudar no combate às chamas com uma pá carregadeira de cabine fechada com mais dois funcionários.

Durante o combate ao fogo, Marcos, que morava em Presidente Prudente, inalou muita fumaça, desmaiou e acabou sendo carbonizado pelo fogo. Os outros dois trabalhadores conseguiram sair do local sem ferimentos. O incêndio foi controlado pouco tempo depois pelos bombeiros, mas não houve a necessidade de interdição da rodovia.

“O Departamento de Estradas de Rodagem lamenta o fato, envia solidariedade aos familiares do funcionário e tomará todas as medidas cabíveis”, disse o DER, em nota. A Polícia Civil vai investigar o acidente.