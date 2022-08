TOTEM DE AUTOATENDIMENTO DO POUPATEMPO EM MACEDÔNIA

O município de Macedônia em parceria com a PRODESP disponibiliza a partir desta quinta-feira, dia 18, o Totem de Autoatendimento do Poupatempo, que irá funcionar provisoriamente no Paço Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h às 11h30min e das 13h às 16h30min.

Através do equipamento será possível realizar mais de 100 opções de serviços, incluindo a possibilidade dos cidadãos de marcar data, horário e também agendamentos.

Abaixo, está alguns dos principais serviços disponibilizados a população:

– Segunda via do RG tirado a partir de agosto de 2014 e Atestado de Antecedentes;

– Bolsa do Povo – Desbloqueio de Cartão;

– Segunda via da Carteira Nacional de Trânsito – CNH (se não for alterar dados);

– Consultar débitos de veículos e de terceiros;

– Agendar transferência de veículos;

– Entre outros serviços.

“Mais uma facilidade para a nossa população que, às vezes, dispõe de pouco tempo para se deslocar para o município vizinho em busca de atendimentos que, agora, terá aqui no nosso município. Estamos muito felizes em poder proporcionar mais essa conquista. Nosso muito obrigado a todos. ”, disse o então prefeito Reginaldo Marcomini.