A OceanGate, dona do submarino que sumiu no domingo (18), afirmou que os passageiros morreram. A empresa emitiu uma nota:

“Esses homens eram verdadeiros exploradores, que tinham um espírito aventureiro e uma paixão pela exploração e proteção dos oceanos do mundo. Nossos sentimentos estão com os cinco espíritos e todos os membros das famílias deles nesse momento trágico. Nós lamentamos a perda de vida e a alegria que eles trouxeram a todos que eles conheceram.” Em entrevista coletiva, um porta-voz da Guarda Costeira dos Estados Unidos, que coordena as buscas, afirmou que destroços do submersível foram encontrados a cerca de 500 metros da proa do Titanic; os destroços do navio ficam a 3.800 metros da superfície.