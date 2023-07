Tiro de Guerra de Votuporanga anuncia novo Chefe de Instrução: 1º Sargento Alex Sandro Vidal de Andrade

O Tiro de Guerra (TG) 02-088 de Votuporanga, se prepara para receber um novo Chefe de Instrução. O 1º Sargento de Comunicações Alex Sandro Vidal de Andrade ocupará a carga atualmente ocupada pelo Subtenente Giovani Santana Gonçalves.

A troca de comando foi oficializada por meio de um boletim emitido pelo Departamento Geral do Pessoal do Exército Brasileiro. O Sargento Vidal, que atualmente trabalha no Gabinete do Comandante do Exército em Brasília-DF, traz consigo uma vasta experiência e formação militar.

Graduado pela Escola de Sargentos das Armas (ESA) na cidade de Três Corações-MG, em 2002, o Sargento Vidal também possui o Estágio de Adaptação à Vida na Selva, realizado no 8º Batalhão de Infantaria de Selva em 2008. Além disso, ele concluiu o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos na ESA em 2012.

No campo acadêmico, o novo chefe de instrução é bacharel em Administração pela Unisul (Universidade do Sul de Santa Catarina), formado em 2012, e concluído o curso de Gestão por Competências pela Escola Nacional de Administração Pública em 2020. Vale destacar que o Sargento Vidal possui habilidades linguísticas nos idiomas espanhol e inglês. Com 44 anos de idade, o militar nasceu no Rio de Janeiro-RJ, é casado e tem um filho.

O sub-tenente Santana expressou grande satisfação em relação à sua passagem pelo TG 02-088. Ele destacou: “Foi uma realização profissional com equilíbrio extremamente positivo, na qual pude ensinar e ensinar aos subordinados os mais caros valores trabalhados dentro da caserna, como a disciplina, a liderança, o culto à verdade, entre outros”. Além disso, ele ressaltou que essa experiência também foi uma conquista pessoal do Título de Cidadão Votuporanguense. A troca de comando está programada para ocorrer em novembro deste ano. votumais/rony paz