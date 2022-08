Thermas dos Laranjais anuncia mega-atração inédita no mundo

Avaliado em R$ 60 milhões e previsto para 2024, novo brinquedo será uma homenagem ao fundador do parque, Benito Benatti

Depois do sucesso do Lendário, o Thermas dos Laranjais, o parque aquático mais visitado da América Latina, acaba de anunciar sua próxima mega-atração: um novo complexo de toboáguas, com diversas inovações inéditas no mundo e que deve elevar o nível da adrenalina a um novo patamar.

A novidade foi apresentada nesta quarta-feira, dia 10, durante o 2º Adibra Networking Day, evento realizado pela Associação das Empresas de Parques de Diversão do Brasil, a Adibra, que reuniu os principais players do setor do entretenimento do País em Olímpia, nesta semana.

O brinquedo leva o nome de Nações, homenagem ao idealizador e fundador do parque, o empresário Benito Benatti, brasileiro de descendência italiana.

Com investimento de R$ 60 milhões e previsto para ser inaugurado em 2024, o Nações será formado por dois super toboáguas, partindo de uma torre de 33 metros de altura. A descida será feita usando boias com até seis pessoas por vez.

Em fase final de detalhamento do projeto técnico e ambientação cenográfica, a atração é desenvolvida pela empresa canadense White Water West, uma das mais renomadas “fábricas de brinquedo” do mundo – e parceira do Thermas em outros brinquedos -, sob supervisão do arquiteto e presidente do parque, Jorge Noronha.

“O Nações deve superar o Lendário em vários aspectos. É um projeto grandioso e único, que vem para acrescentar ainda mais ao nosso portfólio já bastante vasto de atrações – além de seguir a linha de pensamento do Sr. Benito, que sempre visou trazer pra Olímpia atrações únicas no mundo”, disse Noronha. Atualmente, o Thermas dos Laranjais conta com mais de 55 atrações.

Nova área – O Nações será construído dentro da área atual do Thermas dos Laranajais. O parque aquático revelou, no entanto, que recentemente finalizou a aquisição de uma área anexa de mais de 1 milhão de m², para continuar expandindo pelos próximos anos, com novas atrações e, consequentemente, ampliando também a capacidade de público, que atualmente já é bastante robusta – 20 mil turistas/dia.

Sobre o Thermas dos Laranjais

Localizado em Olímpia, no interior de São Paulo, o Thermas dos Laranjais é o parque aquático mais visitado na América Latina. São mais de 55 atrações, como a 1ª montanha-russa aquática do Brasil, complexos de toboáguas, piscina de surfe, duas praias artificiais, piscinas de sonolência e ressurgência, rio de correnteza e parque infantil, todas abastecidas com água quente natural. A estrutura conta ainda com serviços de restaurantes, lanchonetes e lojas. Principal responsável pelo movimento do turismo na cidade, emprega mais de 500 pessoas de forma direta. Conheça o parque: www.termas.com.br. Telefone: (17) 3279-3500.

